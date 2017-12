ルネサス、LiDARベース3次元マッピングでDiboticsと協業

ルネサス エレクトロニクスは、LiDAR(Light Detection and Ranging)ベースのADAS(Advanced Driving Assistance System:先進運転支援システム)に関して、仏Dibotics社と協業する(ニュースリリース)。ルネサスのSoCと、Diboticsのソフトウエアを組み合わせる。

Diboticsは2015年創立のスタートアップ企業で、6自由度センサーデータから位置を推定する技術を開発し、ソフトウエアなどとして提供している。同社の技術を用いることで、6軸自由度のセンサーが1つあれば、IMU(Inertial Measurement Units:慣性計測ユニット)とGPS(全地球測位システム)データを使用せずに、位置推定が可能になるという。ADASの低コスト化やシンプル化に寄与するとしている。

今回の協業では、ルネサスの車載SoC「R-Car」に、Dibotics の各種LiDARセンサーに対応可能なSoC向けソフトウエア「SLAM on Chip」を実装する。SLAM on Chipは、高性能なPCが必要とされていた3次元のSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)処理をSoC上で可能にする。これで、IMUやGPSデータを使用せずに、LiDARのデータだけで、3次元マッピングシステムが実現できるという。低消費電力、かつ機能安全にも対応したリアルタイム3次元マッピングシステムが実現可能だとする。