北海沖の洋上風力向けに8MW機を31基受注、MHI ヴェスタス

V164-8.0MW （出所：MHI Vestas Offshore Wind社） [画像のクリックで拡大表示]

三菱重工業とデンマーク・ヴェスタス（Vestas Wind Systems）の洋上風力発電設備に関する合弁企業MHI ヴェスタス（MHI Vestas Offshore Wind）は8月28日、カナダの独立発電事業者（IPP）であるNorthland Power社から出力8MW級の洋上風力発電設備を31基受注したと発表した。

今回受注した風車の製品名は「164-8.0MW」。Northland Power社がドイツの北海沖合に設置する総出力252MWの「ドイチェ・ブッフト（DeBu：Deutsche Bucht）洋上風力発電所プロジェクト」の中核設備となる。受注契約には15年間の保守サービスも含まれる。

Northland Power社にとって3番目の洋上風力プロジェクトで、完成すれば17万8000世帯超への電力供給とともに、年間36万t超のCO2削減効果が期待される。2019年後半に運転開始する予定。

「V164-8.0MW」は、すでに英国バーボバンク（Burbo Bank）洋上風力拡張プロジェクトにおいて32基（総出力256MW級）が商用運転を開始している。

MHI Vestas社が今後、納入する受注済み発電設備の総出力は2300MW（2.3GW）を超えており、今後さらに受注を拡大するという。