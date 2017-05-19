中国の「China's 5G test」プロジェクト、大量接続試験など含む第二段階へ

中国ZTE社は、2017年5月16日、中国政府主導で進められている国家プロジェクト「China's 5G test」の現況と同社の取り組みについて、ニュースサイトに解説を掲載した（ニュースリリース）。このプロジェクトは、中国工業情報化部（工業和信息化部、Ministry of Industry and Information Technology、MIIT）指揮のもと、IMT-2020（5G）推進組（IMT-2020（5G）promotion group）を中心に進められている。主要技術検証、ソリューション技術検証、システム検証の3段階での研究開発を予定しており、今年はその第2段階であるソリューション技術検証を行う。

具体的には、6GHz未満の周波数帯やミリ波周波数帯での5G NRの機能・性能確認の他、mMTC（massive machine type communication、移動通信網への大量機器接続）、uRLLC（ultra-reliable low latency communications、超高信頼・低遅延通信）関連の試験を行う。併せて、広域カバレッジ空間での連続性確認、低消費電力下での大量機器接続、6GHz未満周波数帯やミリ波周波数帯のホットスポット、6GHz未満周波数帯とミリ波帯などの異なる周波数帯が混在するネットワークの検証も行うという。

ZTE社は、Keysight、Rohde & Schwarzといった主要テスト機器メーカーと共に、2020年の中国における5Gネットワーク商用開始準備として、5G new radio（NR）の開発、検証に参加する。6GHz未満周波数帯検証用に、MIITの無線周波数テストに合格した3.5GHz、帯域幅200MHzのNR基地局を用意し、商用前運用を開始する。ミリ波周波数帯についても、同社事前確認でシングルユーザーピークレート16Gビット／秒を記録した26GHz基地局や、60GHz基地局などを提供するとしている。