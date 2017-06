中国政府、コネクテッドカーの標準要求仕様案を公表

中国政府の工業と情報産業部(中国語:工業和情報産業部)は2017年6月13日に、「国家車聯網産業標準体系建設指南(智能網聯汽車)」のパブリックコメント向け草案を公表した。中国政府が定義するコネクテットカーの標準要求仕様案である。この事実は中国政府がコネクテッドカーを国家戦略として位置付けたことを意味する。

工業和情報産業部の苗●(土偏に于、Miao Yu)部長は今回の案について、「自動車の人工知能化とIoT(Internet of Things、モノのインターネット)化の促進が政府の基本方針である。今後は、道路交通規定や交通事故の責任認定などの法律条項もこの考え方に合わせて制定していく」と説明した。中国政府は、コネクテッドカーの実現によって、自動車産業規模は現在よりさらに1兆元(約16兆円)を拡大できるとみる。また、6月12日に「中国智能網聨汽車産業創新聯盟」(CAICV: China Industry Innovation Alliance for the Intelligent and Connected Vehicles)も発足した。

「国家車聯網産業標準体系建設指南(智能網聯汽車)」の中では、標準規定の基本枠として、「基礎」(基本事項)、「通用規範」、「製品と技術応用」、「関連標準」と4つの大分類と分けており、その下にさらに14の子分類を細分化した。

構築案は四つの大分類と14の子分類を分けている [画像のクリックで拡大表示]

たとえば、「基礎」のなかに、「専門用語と定義」、「分類とコーティング」、「標識と符号」と3つに分けている。また、「通用規範」の中では、「機能評価」、「人と車のヒューマンインターフェース」、「機能安全」、「情報セキュリティ」と規定している。「製品と技術応用」の中では、「状況感知」、「決定とアラーム」、「制御補助」、「自動制御」、「双方向の情報交換」と5つに細分類した。また、「関連標準」では、「通信プロトコル」と「インタフェース」と2つにした。

■参考資料 中国「工業和情報産業部」が公表した「国家車聯網産業標準体系建設指南(智能網聯汽車)」のパブリックコメント案(中国語)