1. はじめに

液晶ディスプレー(LCD)に用いる液晶材料やセル厚を変更しなくても応答速度を速くできることを、東京理科大学 名誉教授の小林駿介氏とDICが発表した(論文番号LCT2-5L)。

・S. Kobayashi and H. Akiyama,“A theoretical explanation of high speed response in LCDs such as TB, IPS, FFS ,and HV-FLCD with geometry phase-Pancahratnam phase retarder for an optical compensation”

理論の理解は筆者にとっては苦手だが、実験データは論より証拠である。ここでは、論文の概要を報告する。