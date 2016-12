液晶パネルを進化させる、ゲスト・ホスト型インセル偏光板

1. はじめに

アジア最大級のディスプレー国際会議「IDW/AD '16」(2016年12月7日~9日、福岡国際会議場)のポスターセッションでは、東京農工大学 電気エネルギー変換工学 飯村研究室(飯村靖文教授)の下記の発表が目を引いた(論文番号LCTp3-15L)。本稿では、その内容を紹介する。

・H.Niwa, T.Itsukaichi and Y.Iimura,“Optical performance of Guest-Host-type in-cell polarizer using polarization-conversion film”

2. LCDの表示品位の現状と高品位化

現在、液晶ディスプレー(LCD)は最も普及しているフラットパネルディスプレー(FPD)であり、その表示品位は日々向上している。図1に、現行のLCDと、飯村研究室が提案する将来のLCDの構造を示す。LCDには2枚の偏光板が必要だが、将来は同図右に示すように、バックライトユニット(BLU)側の偏光板をセル内に作製する、いわゆるインセル(In-Cell)化を図る。さらに、既存のBLUのライトガイドと液晶セル基板を一体化する。

図1 現行のLCD構造と将来のLCD構造 出典:東京農工大学 電気エネルギー変換工学 飯村研究室(飯村靖文教授)が提供

液晶の物理特性は異方性を持つため、屈折率差(Δn)とセル厚さ(d)の積(Δnd)、いわゆるリタデーションは波長分布を持つ。Δnが波長分布を持つためである(図2)。現行の液晶セルの設計は、緑(G)の画素のみ最適化しており、他の画素(青および赤)は対応していない。カラー表示の品位を向上するには各画素(赤、緑、青)を最適設計する必要がある。過去にはマルチギャップセル構造のTFT-LCDが商品化されたが、現在はほとんど採用されていない。