液晶の応用を広げる、高分子安定化リバースモード素子

1. はじめに

高分子とネマチック液晶の複合系は、通常電圧無印加時に光散乱状態、電圧印加時に透明状態を示す素子(ノーマルモード)として多くの研究が報告されてきた。これとは逆に、電圧無印加時に透明状態、電圧印加時に散乱状態を示す素子はリバースモードと呼ばれる。リバースモード素子は、誘電異方性が負(n型)の液晶または二周波駆動液晶を用いて作製されてきた。しかし、ここに来て誘電異方性が正(p型)の液晶を用いたリバースモード特性も報告され、低電圧駆動化が図られ、実用化に至っている。

近年、秋田大学 大学院 工学資源研究科 光デバイス研究室 准教授の山口留美子氏らは、その低電圧駆動のメカニズムは、従来報告されているような液晶と高分子間の光散乱ではなく、大小の液晶ドメイン間での光散乱が主であることを明らかにした。ここでは、同研究室がディスプレー国際会議「IDW/AD '16」(2016年12月7日~9日、福岡国際会議場)で発表した下記のポスター論文の概要を報告する(論文番号LCTp2-8L)。

・K.Inoue and R.Yamaguchi,“Reduced of driving voltage in polymer stabilized reverse mode cell: UV absorption of LC and UV light source”