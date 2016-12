非接触かつ短時間でCFRPの繊維配向を評価する新手法

図1 原理図 [画像のクリックで拡大表示] 図2 温度分布および位相遅れ分布 [画像のクリックで拡大表示] 図3 熱拡散率分布と配向密度関数の相関 [画像のクリックで拡大表示] 図4 計測システム [画像のクリックで拡大表示]

赤外線を利用して炭素繊維強化樹脂(CFRP)の繊維方向を同定する手法を、名古屋大学大学院工学研究課機械理工学専攻教授の長野方星氏と同大学院修士課程の藤田涼平氏が開発した。材料の片面をレーザーなどで周期的に加熱し、その熱が材料内に拡散する速さの違いをサーモグラフィーで検出して解析する。材料を破壊することなく、数分以内に配向状態を調べられるという。

複合材料の繊維配向の評価方法としては従来、強度試験やX線CT観察などが用いられている。しかし、試料を切り出す必要があり、観察に長時間要することなどが課題だった。

これに対して今回開発した手法では、材料内を熱が拡散していく速度(熱拡散率)が、材料内の繊維と樹脂の含有量と繊維の向きによって異なることを利用する。全方位の熱拡散率の分布を測定することで繊維の配向分布を知るわけだ。材料の加熱にはレーザーを利用するため、非接触かつ非破壊で済む。

具体的な測定プロセスとしては、[1]材料の片面をレーザーで周期的に加熱する(図1)、[2]温度分布、温度信号の伝搬の速さと信号強度の減衰をロックイン式サーモグラフィーで検出する(図2)、[3]前ステップで得られた位相遅れおよび強度減衰から熱拡散率の角度分布を測定する、[4]熱拡散率と繊維配向の相関から繊維配向を決定する(図3)、となる。

新手法はCFRPの製造プロセス、品質管理などでの活用が期待される。例えば、自動車分野で実用化が進みつつある、不連続繊維と熱可塑性樹脂によるCFRP部品の製造ライン検査での応用だ。CFRPだけではなく、電子機器分野における放熱板の熱抵抗・熱伝導率評価や曲面材料の熱伝導測定、ナノ粒子分布評価への応用も可能だとする。

既に特許を出願し、現在はバテル(本社茨城県石岡市)のハドソン研究所と共同で製品化を進めている。なお、この研究成果は、複合材料に関する学術雑誌「Composites Science and Technology」に2016年12月8日付でオンライン掲載されている(論文名は「Novel fiber orientation evaluation method for CFRP/CFRTP based on measurement of anisotropic in-plane thermal diffusivity distribution」)。