「会合は継続中、されどNSA 5G NRの仕様は策定完了」、3GPPが報告

2020年東京オリンピック・パラリンピックの商用サービス開始を目指して開発が加速する「5G」(第5世代移動通信システム)について、基本から標準化や実証実験、周波数まで詳しく解説。また、IoT向け通信技術の本命と目され、2017年に相次いで実用化が進んだIoT向け通信技術「LPWA」(Low Power Wide Area)について、技術や最新事例などを紹介します。

すべてわかる 5G/LPWA大全 2018 の詳細はこちら