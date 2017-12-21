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「会合は継続中、されどNSA 5G NRの仕様は策定完了」、3GPPが報告

  • 加藤 雅浩
  • 2017/12/21 20:57
  • 1/1ページ
移動通信システムの標準化団体である3GPPは2017年12月21日、5G（第5世代移動通信システム）の標準仕様第1弾として、NSA 5G NRの仕様策定が完了したことを報告した。

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