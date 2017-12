ザイン、Camera Linkケーブルでの伝送実効帯域を10倍以上に

ザインエレクトロニクスは、マシンビジョン向けインターフェースの新規格として「VBOC:Video By One Cable/Connector for Camera」を策定した(ニュースリリース)。画像センシングカメラとフレームグラバー間のインターフェース規格「Camera Link」の上位規格と位置付けられ、Camera Link規格準拠の標準ケーブルでの伝送実効帯域を10倍以上に広げられるという。

同社によれば、IoTやインダストリー4.0の掛け声の下、製造現場ではマシン・ビジョン・システムを利用した工程自動化の動きが加速している。これを受けて、画像取得手段の画像センシングカメラのイメージセンサーが高解像度化され鮮明な画像が入手をできるようになってきた。その一方で取得した画像データ量が増大し、伝送速度・処理速度の高速化を求める声が大きくなっている。

そこで今回、ザインでは、伝送速度の高速化を狙って、画像センシングカメラとフレームグラバー間のインターフェースの新規格としてVBOCを策定した。VBOCは、4Kテレビ機器内部インターフェース規格として普及している、同社の「V-by-One HS」をベースにする。VBOCは、Camera Link規格準拠の標準ケーブル1本で最大2.04Gビット/秒(bps)だった伝送実効帯域を、最大25.6Gbpsに広げることが可能だとする。

さらにVBOCは、Camera Link規格準拠のコネクターと制御通信プロトコルをそのまま使用できる完全互換性を確保しており、ユーザーのインターフェース方式変更時の負担を抑えることができるという。また、Camera Link規格準拠のケーブル1本で4台の画像センシングカメラをディジーチェーン接続する新しいカメラ接続構成を実現可能で、10mを超えるデータ伝送も行えるとする。