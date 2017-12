米大手鉄道事業者、45MWのメガソーラーと電力購入契約

インドのデリー地下鉄公社、2021年までに太陽光50MWを活用

インドのデリー地下鉄公社(DMRC)は21日、2021年までに出力50MWの太陽光発電設備を活用する計画を発表、関係者向けにワークショップを開催した。同イベントではInstitution of Railway Electrical Engineers(IREE)およびInstitution of Engineering and Technology(IET、デリー支部)と協力し、太陽エネルギーの近年の技術動向や課題などについて説明した。