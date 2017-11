カシオ、飛距離アップ助けるゴルフスイング分析センサー

「HIP SPEEDER CMT-S10GSET」 (写真:カシオ計算機) [画像のクリックで拡大表示]

カシオ計算機は、スイング時の腰の動きと回転スピードを計測するゴルフ用ウエアラブルセンサー「HIP SPEEDER CMT-S10GSET」を2017年12月15日に発売する(ニュースリリース1)。

同社は2016年、加速度センサー、方位センサー、ジャイロセンサーを搭載し、3方向(前傾・回転・水平)の角度が計測できるゴルフ用ウエアラブルセンサー「CMT-S10G」を発売した(ニュースリリース2)。今回のCMT-S10GSETは、CMT-S10Gの飛距離アップにつながる計測項目を拡充した。なお、CMT-S10Gについてもファームアップによって同様の機能が使えるようにする。

併せて、専用のスマートフォン向けアプリケーション「EXILIM Connect for GOLF」と「EXILIM Analyzer for GOLF」も機能をアップデートする。EXILIM Connect for GOLFは、腰の動きと回転スピードを数値やグラフで表示するほか、推定飛距離を示す「ポテンシャル飛距離」やスイングに対する評価スコアを算出する。EXILIM Analyzer for GOLFは、保存した計測データを比較したり、回転スピードの推移を確認したりできる。

「EXILIM Connect for GOLF」の画面例 (写真:カシオ計算機) [画像のクリックで拡大表示] 「EXILIM Analyzer for GOLF」の画面例 (写真:カシオ計算機) [画像のクリックで拡大表示]

CMT-S10GSETの開発にあたり、同社では数百のスイングを計測して、監修を務めるプロゴルフコーチの花ケ崎光弘氏と分析を重ねた。その結果、スイングには大きく3つのレベルがあることが分かったという。アプリが作成する腰の動きと回転スピードのグラフの形状から、腰がスムーズに回転していない「山脈型」レベル、回転が遅い「ひと山型」レベル、理想的な「ふた山型」レベルである。グラフの形状がこの「ふた山型」に近づいてスイングが上達するよう、花ケ崎氏による解説「飛距離アップメソッド」をまとめた活用ガイドも同梱する。