Intel、次期Xeon Phiの予定だったKnights Hillを中止

Trish Damkroger氏。Intelの写真。

米Intel社は、コロラド州デンバーで開催のスーパーコンピューターの国際会議「SC17」に合わせて発表した同社のブログの中で、第3世代の「Xeon Phi」として予定されていた「Knights Hill」(関連記事)の開発を中止したことを明らかにした。このブログは、同社のTrish Damkroger氏(Vice President of Data Center Group and General Manager of Technical Computing Initiative)が投稿したもの。

Knights Hillは、米Argonne National Laboratory(ANL)が2018年に稼動を予定していたスーパーコンピューター「Aurora」に搭載される計画だった。Auroraは180PFLPSの演算性能を実現する予定であり、これに向けてKnights Hillは同社の10nmプロセスを用いて製造されチップ単体で5TFLOPS(倍精度演算)以上の演算性能を持ち、第2世代の「Omni-Path Interconnect」を搭載する予定になっていた。

今回のDamkroger氏のブログでは、「顧客の要求するエクサースケール向けの新しいタイムラインにあわせるため、Knights Hillという名前で呼ばれていた将来のXeon Phiプロセッサーを、エクサースケールに合わせた新しいプラットフォームとマイクロアーキテクチャーを用いたものに切り替えることを決めた」としている。

なお、Auroraに関するIntelとDoE(米エネルギー省)の契約は2017年10月に更新されており、Auroraの稼動は2021年に、ターゲットの性能は1000PFlos以上に切り替わった。この新しいAuroraの構成、及びKnights Hillに代わる新しいXeon Phiの詳細については、現在は、明らかにされていない。