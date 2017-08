「液晶は渦を巻く」、九大らが顕微鏡像を理論計算で実証

九州大学は、ウクライナNational Academy of Sciences of Ukraine、スロベニアUniversity of Ljubljana、スロベニアJožef Stefan Instituteの研究グループと共同で、液晶の薄膜中において「ハーフスカーミオン」と呼ばれる渦状の秩序構造が自発的に形成されることを、理論と実験から初めて実証した(ニュースリリース)。

発表によると、液晶はさまざまな秩序構造を自発的に形成することが知られており、スカーミオンは、多様な系で現れることが知られている。これまで、議論されていた系とは全く異なる液晶の薄膜において、ハーフスカーミオンが現れ得ることを純粋な理論計算によって示していた。

今回の研究では、光学顕微鏡による観察に基づき、数百ナノメートルの大きさのハーフスカーミオンが液晶中に実際に現れることを実証した。その際、シミュレーションで得られた液晶の秩序構造が光学顕微鏡でどのように見えるかについて、理論計算から観察した顕微鏡像が実際にハーフスカーミオンに由来するものであることを確認した。また、ハーフスカーミオンが格子を組むこともあれば、孤立した粒子のようにふるまうこともあることや、ハーフスカーミオンの格子が光学顕微鏡下で熱揺らぎによる明滅を示すことなども、理論と実験の両面から考察した。

研究チームは、今回の研究が液晶の構造材料、光学材料としての新たな可能性を示し、液晶と強磁性体などの他の系との類似や相違点に関して、新たな視点を与えるものだとする。さらに、数百ナノメートル程度の微細な構造が光学顕微鏡によってどのように見えるかという、理論的な難問の解決にもつながる成果だという。

なお、今回の研究については、2017年8月28日に英国の科学誌「Nature Physics」にオンライン掲載された。