VxWorksの新オプション、フィードバック系を簡単に開発

米Wind River Systems社は、組み込み向けリアルタイムOS「VxWorks」のオプションとして「AXON Predict Analytics for VxWorks」の提供を2017年8月末から始める。来日した同社のMichel Genard氏(Vice President & General Manager, Simulation & Ops Systems Business Unit)が2017年8月28日に東京で開かれた記者説明会で発表した。

登壇したMichel Genard氏(左端)。スクリーンはWind Riverのスライドで、同社が考えるデジタル化を示している。同社ではデジタル化を「Software Defined化」と捉え、3段階で進展するとみる。今回のAXON Predict Analytics for VxWorksは2段階目の「Intelligent Interconnected Things」に向けた製品だという。 [画像のクリックで拡大表示]

AXON Predictは、米Predixion Software社が開発した技術をベースにした製品。Predixion Softwareは米Greenwave Systems社に2016年に買収された。Greenwave Systems社は2017年2月にAXON Predictの製品発表を行っている(当時のニュースリリース)。AXON Predictは、エッジ機器のセンサーなどで収集したデータを分析してフィードバック制御を行うためのソフトウエアを開発する際のプラットフォームである。これを利用することで、C言語などの言語ベースのソフトウエア開発の一部が不要になり、開発が効率化するという。

AXON Predict Analytics for VxWorksの機能。VxWorksで稼働するアプリケーション(図中のVxWorks APP)と分析アルゴリズム(Analytics Engine)間のやりとり(Answers、Questions、Actions)の定義を容易にしたり、これらとUIとのやりとりを可視化したりする。Wind Riverのスライド。 [画像のクリックで拡大表示]

AXON Predict Analytics for VxWorksは、VxWorksと組み合わせて使うためのAXON Predictで、Wind RiverがVxWorksのオプションとして提供する。Genard氏によれば、AXON Predict Analytics for VxWorksには、開発用のビジュアライゼーション機能も含まれており、センサーが出力した生データや分析した結果を、Webブラウザー上にグラフィカルに表示できる。また、AXON Predict Analytics for VxWorksを使って開発したフィードバック制御用のルールは再利用が可能で、将来は、自律的に動作するフィードバック系にこのルール適用できるようになるとした。