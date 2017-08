Intelが第8世代Coreの第1弾、性能を40％向上

米Intel社は、第8世代Intel Core processorの第1弾として4製品を発表した(同社senior vice president and general manager of the Client Computing GroupのGregory Bryant氏のブログ)。いずれも、薄型ノートPCや2-in-1機に向けた「U-Series」の製品である。

4製品のうち、Core i7が2製品(「i7-8650U」と「i7-8550U」)、Core i5が2製品(「i5-8350U」と「I5-8250U」)である。Bryant氏によれば、第8世代のU-Seriesは第7世代のU-Seriesに比べて性能が40%向上したという。40%のうち、25%分がコア数を第7世代の2個から第8世代では4個に増やしたことが寄与しているとする。このほか、設計上と製造上の工夫でトータルで40%の性能向上を達成したという。

第8世代U-Seriesの開発コード名は「Kaby Lake R」。第7世代U-Seriesの「Kaby Lake」に「R」が加わっている。製造プロセスはどちらも、14nm FinFETとされる。発表になった4製品はいずれも4つのCPUコアを備え、スレッド数は8である。キャッシュ容量はi7の2製品が8Mバイト。i5製品が6Mバイト。ベースクロック周波数は1.9G~1.6GHz。最大動作周波数は4.2G~3.4GHzである。メモリーチャネル数やサポートするDRAMのタイプは4製品で同じ。熱設計電力も15Wで同じとなっている。

第7世代Coreは最初に6製品が発表された後で36製品が追加された(関連記事:Intelが第7世代Coreを36製品追加、3D XPointに対応)。第8世代Coreも今後、製品が追加される予定である。秋にはデスクトップ向けの製品が追加され、エンタープライズ向け製品などの追加も行うという。今回の発表では第8世代Coreを搭載する機器は145機種を超えるとしている。145はパソコンなど純粋なコンピューターの機種数と思われるが、IntelのCore processorはパソコン以外にも産業機器などに多数使われており、実際の機種数は多分数えられなくなるだろう。