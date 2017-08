日産、全米各地のEVイベントで新型「リーフ」を一般公開

日産自動車は2017年8月17日、9月9日から米国で開催される「National Drive Electric Week」で新型「リーフ」を一般公開すると発表した。National Drive Electric Weekは、電動車の普及を図るため全米各地で同時開催するイベント。

新型リーフはこのイベントの直前、9月5日に公式発表する予定。電気自動車に関心がある人が集まるイベントで、発表したばかりの新型リーフをお披露目することで認知度の向上を狙う。

新型リーフが一般公開されるのは、ワシントン州シアトル、カリフォルニア州サンディエゴ、ジョージア州アルファレッタ、ニュージャージー州ブリッジウォーター、オレゴン州ポートランド、カリフォルニア州ロサンゼルス、同クパチーノ、マサチューセッツ州ケンブリッジの8カ所。

新型リーフは、日産が自動車の電動化や知能化を推進するビジョン「日産インテリジェント・モビリティ」に沿って開発した機能である「ProPILOT Assist」や「e-Pedal」を搭載する。

e-Pedalは、スイッチを入れるとアクセルペダルだけで加速・減速・停止が可能になる機能。1ペダル操作で走行の9割をカバーできるという。加減速が多く停止と発進を繰り返す都市部での運転で、アクセルペダルとブレーキペダルの踏み替えが必要なくなる。

また、現行リーフのオーナーには10月から始まる試乗会「The All New LEAF Drive and Discover Experience」に参加する機会が与えられる。現行リーフのディスプレイからアクセスして参加登録する。