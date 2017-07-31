Amazon Robotics Challenge、優勝はオーストラリアの大学チーム

[画像のクリックで拡大表示] ARC会場の様子

米Amazon.comグループの米Amazon Robotics社は、ロボットによる自動ピッキング技術などを競うコンテスト「Amazon Robotics Challenge（ARC）」を2017年7月27日～30日に名古屋で開催した。

ARCは2015年に始まり、今回で3回目（前回まではAmazon Picking Challengeという名称）。第1回は米国シアトル、第2回はドイツ・ライプツィヒで開催され、今回初めて日本での開催となった。20年ぶりに日本での開催となった国際ロボット競技会「RoboCup」と同じ会場で開催された。

Finals（決勝）での優勝は、オーストラリアQueensland University of Technology（QUT）など同国の4つの大学から成るチーム「ACRV（Australian Centre for Robotic Vision）」である。3軸の直交ロボットに切り替え式の吸引ハンドとグリッパを設けたシンプルな構成である。

[画像のクリックで拡大表示] 優勝したACRVの直交ロボット

[画像のクリックで拡大表示] 優勝が決まり喜ぶACRVチームのメンバー

日本からは、奈良先端科学技術大学院大学（NAIST）とパナソニックから成るチーム「NAIST-Panasonic」が決勝で6位に入った。

決勝には進めなかったものの、日本からは三菱電機と中京大学、中部大学から成るチーム「MC^2」が出場し、Stow部門で3位となった。このほか、東芝と東芝インフラシステムズ、鳥取大学から成る「Team T2」、東京大学の「Team K」が参加した。

なお、日経Roboticsでは、今回のARCについて10月号で詳細を報告予定です。