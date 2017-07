u-blox、LTE Cat-M1とNB1の両方に対応の小型モジュール

スイスu-blox社は、ライセンス系LPWA(Low Power Wide Area)の「LTE Cat-M1」と「LTE Cat-NB1」の両方の規格に対応する無線通信モジュール「SARA-R410M-02B」を発表した(ニュースリリース)。96ピンの16mm×26mmの小型パッケージに封止しており、M1とNB1両対応の製品としては、世界最小だとする。

今回の新製品。u-bloxの写真。

新製品はSARA-R4シリーズの1つである。同シリーズには、すでにM1対応品があるが、今回、M1とNB1の両方に対応可能な製品を用意した(関連記事)。ソフトウエアで対応周波数を変更できるため、世界のどの地域でも利用できるとする。また、M1とNB1のどちらか片方だけ利用したり、あるいはダイナミックに切り替えて利用することも可能だという。機器の全世界展開を考える場合に、1種類の無線通信モジュールで済ませることができる点を同社はメリットとして強調している。

新製品のファームウエアは、同社独自プロトコルの「LWM2M」ベースのμFOTA(Firmware Over The Air)を利用して更新可能である。また新製品は、Cat-M1を利用したVoLTE(Voice over LTE)を利用するために必要なハードウエアを内蔵しており、音声を使うHMI(Human Machine Interface)の機器に対応できるとする。動作保証温度範囲は-40~+85℃。3GPPで制定されたPSM(Power Save Mode)とe-DRX(Extended Discontinuous Reception)をサポートしており、これを利用することで最大10年の電池寿命が実現できるとしている。

SARA-R410M-02Bのサンプル出荷はリクエストベースで既に実施中。量産出荷時期、及び価格については未公表。