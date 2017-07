Boschがアジアで48V化に邁進、中国で電池量産、電動2輪車に

48V電源対応のリチウムイオン電池 [画像のクリックで拡大表示] eGOの外観 [画像のクリックで拡大表示]

ドイツBosch社が、アジア地域で48V電源に対応した自動車部品の販売拡大に力を注ぐ。同電源対応のリチウムイオン電池を中国で量産。アジアで多く走る電動2輪車の48V対応部品を開発した。同社の48V電源対応のパワートレーン部品の成長率は今後、毎年2倍超になると見込む。48V対応部品の量産規模を大きくし、普及の課題であるコストを大幅に下げたい考えだ。

Bosch社は、48V電源対応のモーター兼発電機を搭載した簡易ハイブリッド車(HEV)の世界販売台数が、2025年に1500万台に達すると予測する。そのうちの多くが中国で販売されるとみる。2020年に、中国市場における48V対応簡易HEVの販売台数が600万台になるとみており、同市場における電池シェアの「大半をBosch社が握りたい」(Bosch社の48V電池担当の技術者)と鼻息は荒い。実際に、「2016年に中国だけで、48V電池技術関連の大型受注を5件獲得した」(Bosch社Member of the board of management, Chairman of the Mobility SolutionsのRolf Bulander氏)ことを明かした。

中国で量産する48V電源対応のリチウムイオン電池のセル電圧は3.7V、電流容量は8Ah。12セルを搭載し、電池容量は約360Whと計算できる。電池セルは、中国政府の方針に沿う形で中国メーカーが供給するとみられる。

Bosch社は、乗用車以外に48V電源対応部品の採用先を広げる取り組みを発表した。同電源対応の電動2輪車や小型電気自動車(EV)の試作車を開発した。同社はアジアで普及する電動2輪車や小型EVなどの「軽量電気車両」の生産規模は、2020年までに1億台に達すると予測。乗用車向けに開発した部品を巨大市場の車両に流用し、量産効果を高める。

開発した試作車は、電動2輪車「Schwalbe(シュヴァルベ:ドイツ語でツバメを意味する)」と小型EV「eGO」。両車種に搭載した48V電源対応部品は、6種類のモジュールを組み合わせることで、出力や大きさなどを変えられるもの。顧客はモジュールを選ぶだけで、電動2輪車などの基幹部品の開発をほとんど終えられる。Bosch社は、1年~1年半と短い期間で新しい電動2輪車などを市場に投入できるとする。小規模な電動2輪車メーカーに売り込みやすくなる。