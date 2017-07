30秒更新で10分後までの降水予報を開始、理研らの国際チーム

理化学研究所(理研)と情報通信研究機構(NICT)、首都大学東京、ブエノスアイレス大学らの国際共同研究グループは、最新鋭気象レーダーのビッグデータを降水予報に活用した「3D降水ナウキャスト手法」を開発し、2017年7月3日から30秒ごとに更新する10分後までの降水予報のリアルタイム実証を開始した。理研とNICT、首都大学東京、大阪大学、科学技術振興機構(JST)が共同で7月4日に発表した(理研のニュースリリース、NICTのニュースリリース、首都大学東京のニュースリリース、JSTのニュースリリース)。

降水分布の予測手法としては、気象レーダーが捉える降水パターンの動きを追跡し、将来もそのまま動き続けると仮定して予測する「降水ナウキャスト手法」が知られている。同手法は、シミュレーションと比べて計算量が大幅に少ないのが利点だが、予測精度が急速に低下するという欠点がある。また、平面上の降水パターンを追跡するもので、雨粒の鉛直方向の動きは考慮しない。

今回開発した3D降水ナウキャスト手法は、30秒ごとの高頻度で60km遠方までの雨粒を3次元的に隙間なくスキャンする「フェーズドアレイ気象レーダー」を活用し、降水ナウキャスト手法を鉛直方向にも拡張した。急激に変動する積乱雲の立体的な動きを追跡して、上空から落下する雨粒によって降水が強くなるなど、より高精度な予測が可能になった。ただし、同手法による予測は、局地的に急変動する積乱雲の場合、気象学的な妥当な降水パターンは10分程度先までに限られることがある。

さらに、システム全体の高速化を進めて、3Dナウキャスト手法のリアルタイム実行を可能にした。まず、計算速度を向上して10秒程度で10分後までの予測計算が完了できるようにした。また、フェーズドアレイ気象レーダーの観測データを数秒以内で転送するシステムを開発し、30秒ごとに得られる気象データをリアルタイム処理して10分後までの予測データを算出できるようになった。

リアルタイム実証では、大阪大学に設置されたフェーズドアレイ気象レーダーを用いて、関西地方で30秒更新10分後までの降水予報を行う。気象業務法に基づき、インターネット上で可能な限り公開する。ゲリラ豪雨では、急激に川の水位が上昇したり、浸水が発生するなど、わずか数分の対応が致命的になる場合がある。わずか10分後の予測情報でも、適切に利用すれば防災に役立てられる可能性があると期待される。

今回の研究は、JST戦略的創造研究推進事業(CREST)「科学的発見・社会的課題解決に向けた各分野のビッグデータ利活用推進のための次世代アプリケーション技術の創出・高度化」研究領域における研究課題「「ビッグデータ同化」の技術革新の創出によるゲリラ豪雨予測の実証」の支援を受けて実施した。3D降水ナウキャスト手法はアメリカ気象学会の雑誌『Weather and Forecasting』の2016年2月号に掲載され、いくつかの実験結果が米国IEEEの雑誌『Proceedings of the IEEE』の2016年11月号に掲載された。