Thunderbolt 3対応のUSB-CコントローラーIC、Cypress

米Cypress Semiconductor社は、Thunderbolt 3とUSB Power Delivery 3.0に対応する、2ポートのUSB Type-CコントローラーIC「EZ-PD CCG5」のサンプル出荷を開始した（ニュースリリース）。USB Type-C端子を備えたノートPCやデスクトップPC、ドッキングステーションなどに向ける。
新製品のCPUは48MHz動作の「ARM Cortex-M0」で、128Kバイトのフラッシュメモリーと12KバイトのSRAMを搭載する。さまざまな機能を備えることで、機器のコストダウンや小型化に貢献するという。例えば、20Vのレギュレーター、サイドバンドマルチプレクサー、USB High-Speed（HS）マルチプレクサー、高電圧パワーMOS FETゲートドライバー、Vbus短絡保護機能（Configuration Channel（CC）とSBU端子）、過電圧/低電圧/過電流からシステムを保護する機能、システムレベルのESD（EelectroStatic Discharge）保護機能などを内蔵する。
動作電圧は2.7～21.5V。パッケージは96ボールBGA（6.0mm×6.0 mm×1.0mm）。40ピンQFNパッケージ（6.0mm×6.0 mm×0.6mm）に封止した1ポート製品もある。現在、サンプル出荷中。量産開始は2017年第3四半期の予定。
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