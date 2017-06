Microchip、2D GPUとDDR2 DRAMを内蔵のPIC32 MCU

新製品の機能ブロック図の例。Microchipの図。 [画像のクリックで拡大表示] 開発キットの「PIC32MZ Embedded Graphics with Stacked DRAM (DA) Starter Kit (Crypto)」(DM320010-C)。Microchipの写真。 [画像のクリックで拡大表示]

米Microchip Technology社は、2D GPUと最大32MバイトのDDR2 DRAMを内蔵した32ビットMCU「PIC32MZ DAファミリー」を発表した(日本語ニュースリリース:PDF)。高度なHMI(Human Machine Interface)の開発などに向ける。

新製品は、最大200MHz動作の「MIPS32 microAptiveコア(330DMIPSのDSP拡張付き)」に、最大2Mバイトのフラッシュメモリーと最大640KバイトのSRAMを組み合わせたMCUで、さらに3レイヤーの描画プレーンを持ち、最大SXGA解像度(1280画素×1024画素)の表示が可能な2D GPUと、このGPUのフレームバッファー用に最大32MバイトのDDR2 SDRAMを内蔵した製品。

フレームバッファーは最大128Mバイトまで拡張可能で、32Mバイトを超える場合はDDR2インターフェースを経由してSDRAMを外付けする。2D GPUコアは各種レンダリングやBitBlt演算、αブレンディング、透過、2Dディザリング、スケーリング/回転などをサポートする。カラーモードは8/16/24ビットに対応できる。

さらに、18Mサンプル/秒で45チャネル入力の12ビットA-D変換器や、電圧リファレンス付きコンパレーターや、真の乱数発生器付き暗号化アクセラレーター、Ethernet/CAN/USB/I2Cといったインターフェースなどを搭載する。

PIC32MZ DAファミリーのパッケージは169ボールBGA(DDR2 DRAM非対応品と32MバイトDDR2内蔵品がある)と176ピンLQFP(DDR2 DRAM非対応品と32MバイトDDR2内蔵品がある)、288ボールBGA(外付けDDR2 DRAM対応品)の3種を用意する。既に量産出荷を開始しており、価格は1万個発注時に1個あたり7.73米ドルからとされる。

開発環境としては同社の「MPLAB X IDE」や「MPLAB Harmony Integrated Software Framework」が利用できる。また、開発キットとして「PIC32MZ Embedded Graphics with Stacked DRAM Starter Kit」(DM320010)と「PIC32MZ Embedded Graphics with Stacked DRAM (DA) Starter Kit (Crypto)」(DM320010-C)を130米ドルで、「PIC32MZ Embedded Graphics with External DRAM Starter Kit」(DM320008)と「PIC32MZ Embedded Graphics with External DRAM (DA) Starter Kit (Crypto)」(DM320008-C)を140米ドルで提供する。