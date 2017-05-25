南相馬市に14MWのメガソーラー、収益の一部を復興支援に

NTTファシリティーズと北芝電機（福島市）は、福島県南相馬市内に太陽光の設置容量約14.256MWのメガソーラー発電所「南相馬川房発電・メガソーラー発電所」を建設する。発電事業者として南相馬川房発電合同会社（福島市）を設立し、5月24日に工事を開始した。発電開始は2018年9月1日の予定。

同発電所は、再生可能エネルギー発電設備等導入基盤整備支援事業補助金（福島県再エネ復興支援事業）を活用したもの。竣工後は、発電事業の収益の一部を福島県再生可能エネルギー復興推進協議会を通じて避難解除区域など12市町村の復興支援事業に活用する。

南相馬市小高区の元農地に建設する。連系出力は9.9MW。太陽光パネルはソーラーフロンティア製（6万536枚）と京セラ製（1万4960枚）を組み合わせた。架台はNTTファシリティーズのオリジナル品。パワーコンディショナー（PCS）は日立製作所製を採用する。

想定年間発電量は約1万5900kWhで、一般家庭消費電力の約4400世帯分に相当する。固定価格買取制度（FIT）の買取価格は32円／kWh。設計はNTTファシリティーズ、施工は協和エクシオが担当した。事業費にかかる補助金の割合は、発電設備の5分の1および送電設備の3分の2。