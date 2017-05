ロームとシンガポールIME、工場向け異常検知AIチップを共同研究

ロームとシンガポール科学技術研究庁(A*STAR:Agency for Science, Technology and Research)の研究機関であるマイクロエレクトロニクス研究所(IME:Institute of Microelectronics)は2017年5月18日、次世代工場向けに、センサノード上で装置の異常を検知する人工知能(AI)チップを共同研究すると発表した(ニュースリリース)。

工場の製造ラインなどに設置したセンサーノードで、各種センサーからのデータをその場で処理し、異常を検知した場合のみ結果をサーバーに送信するAIチップを共同研究する。ロームの工場で得た大量のデータで実証されたAIを用いた解析アルゴリズムを利用。IMEと共にロームが得意とするアナログ回路を駆使した半導体回路技術に組み合わせてチップに実装する。

AIチップによりセンサノードでの高度な処理が可能となり、無線ネットワークおよびサーバーの負荷を大幅に軽減できるとする。また、無線モジュール、バッテリーレスの通信技術EnOceanと組み合わせれば、電源なし配線なしであらゆる場所にセンサーノードが設置できるようになる。

製造業では近年、装置のログやセンサーデータなどから異常の“予兆”を検知し、故障する前に修理や代替準備などの対策をとる「予兆保全(Predictive Maintenance)」が広まりつつある。予兆保全では、各種センサーおよびセンサーノード、無線モジュールなどのIoT技術により、データを収集し、サーバーで解析処理して判断する方式が一般的だ。また解析ソフトウエアの領域ではAI技術の導入が進んでいる。

一方で、こうした環境の実現には、センサーから大量のデータを送り続ける必要があるが、センサー数およびデータ量が増え続ける状況では、センサーからデータを送る通信の速度やデータを処理するサーバーの処理能力が不足する恐れがあった。