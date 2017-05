Intel、次世代Xeonを2017年夏に市場投入

米Intel社のLisa Spelman氏(vice president and general manager of Intel Xeon products and data center marketing)は、データセンター向けマイクロプロセッサーの次世代品として「Xeon Processor Scalable Family」を今年(2017年)の夏に市場投入することを明らかにした(同氏のブログ)。開発コード名がSkylake世代のXeonである。

Xeon Processor Scalable Familyは現在のXeon E5およびXeon E7の後継製品。2ソケットのXeon E5と4/8ソケットのXeon E7という2ラインだった製品構成は、「Xeon Platinum」、「Xeon Gold」、「Xeon Silver」、「Xeon Bronze」と呼ぶ4つのラインの製品構成に切り替わる。

各ラインの特徴は以下の通り。Xeon Platinumは最大性能で、ハードウエアで強化されたセキュリティー機能を備え、最大のビジネスアプリケーション処理性能を持つ。Xeon Goldは高い性能と高速なメモリー、多数のインターコネクトとアクセラレーターエンジンの接続機能を備える。信頼性は高い。Xeon Silverは低消費電力と高い性能/消費電力比が特徴。Xeon Bronzeはエントリー向け性能だという。

処理性能に関しては、現時点では詳細が発表されていない。仮想マシン利用時のスケーラビリティーが現在のシステム比で3.9倍に向上する、という数字が示されているに留まっている。またXeon Processor Scalable FamilyではIntel AVX-512のほか、Intel QAT(QuickAssist Technology)とIntel VMD(Volume Management Device)が利用できるほか、先日発表になったIntel Optane SSD DC P4800XやIntel SSD DC P4600が利用可能とされる。

Xeon Processor Scalable Familyの詳細な構成や具体的な製品ラインナップや価格などについては、製品発表時に改めて公開される予定となっている。