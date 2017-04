3GPP、5GAAとパートナーシップ契約締結

移動通信の標準化団体3GPP (Third Generation Partnership Project)は、2017年4月26日、同団体のMarket Representation Partner(MRP)に5GAA(5G Automotive Association)が加わったと発表した(3GPPのニュースリリース)。同日、米ウェストパームビーチで開催された3GPP Organizational Partner’s meetingにて、パートナーシップ契約書の調印を行った。

5GAAは、自動車への5G活用を目的に、2016年9月、自動車業界と移動通信各社で結成した業界団体(関連記事)。3GPPは、モビリティや輸送サービスの実現には自動車業界と通信業界の結束が重要だとし、自動車業界の専門知識と影響力が得られる今回の提携を歓迎するとしている。また、今後も必要に応じて他の機関、通信プロトコル上位層を規定するETSI-ITS(European Telecommunications Standards Institute - Intelligent Transport Systems)、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)、ISO(International Organization for Standardization)などと足並みをそろえ、セキュリティーの側面も考慮した全体的なシステム開発を進めていきたいとしている。

なお、3GPPでは、現在、V2X(Vehicle-to-everything)標準化仕様のリリース14に向けた最終調整を行っている。