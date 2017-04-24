Broadcom、TSNに完全準拠のEthernetスイッチICを発表

米Broadcom社は、IEEE Time Sensitive Networks（TSN）に完全準拠したEthernetスイッチIC「BCM53570ファミリー」を発表した（ニュースリリース）。TSNに完全準拠したEthernetスイッチICは、今回が初めてだという。
新製品はTSNと呼ばれる次の9つの仕様を満たす。Path control and reservation（IEEE 802.1Qca）、Time aware shaper（802.1Qbv）、Frame preemption（802.1Qbu/802.3br）、Cyclic queuing & forwarding peristaltic shaper（802.1Qch）、Timing and synchronization、PTP（802.1AS-Rev, 1588 v2）、Stream reservation protocol enhancement（802.1Qcc）、Time based ingress policer（802.1Qci）、Frame replication & elimination for reliability（802.1CB）、Front-haul network profile（802.1CM）である。
また、新製品はIEC52439-3 C4のHSR（High availability Seamless Redundancy）及びIEC 62439-3 C5のPRP（Parallel Redundancy Protocol）にも対応する。対応可能なI/Oリンク速度は100M/1G/2.5G/5G/10G/25G/40G/50Gビット/秒と幅広い。
BCN53570ファミリーはCPUコアの「ARM Cortex-A9」と「ARM Cortex-R5」を集積する。最大8つのCoS（Class-of-Services）キューをポートごとに管理可能である。新製品を利用すれば、25G/40G/50Gビット/秒のアップリンクが可能で、24～48ポートの2.5G/10Gビット/秒のSMB/SMEスタッキング可能なスイッチを容易に構成できるという。
新製品は28nm CMOSプロセスで製造され、パッケージ寸法は31mm×31mm。出荷開始時期及び価格に関しては未公表。
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