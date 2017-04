Broadcom、TSNに完全準拠のEthernetスイッチICを発表

米Broadcom社は、IEEE Time Sensitive Networks(TSN)に完全準拠したEthernetスイッチIC「BCM53570ファミリー」を発表した(ニュースリリース)。TSNに完全準拠したEthernetスイッチICは、今回が初めてだという。

新製品はTSNと呼ばれる次の9つの仕様を満たす。Path control and reservation(IEEE 802.1Qca)、Time aware shaper(802.1Qbv)、Frame preemption(802.1Qbu/802.3br)、Cyclic queuing & forwarding peristaltic shaper(802.1Qch)、Timing and synchronization、PTP(802.1AS-Rev, 1588 v2)、Stream reservation protocol enhancement(802.1Qcc)、Time based ingress policer(802.1Qci)、Frame replication & elimination for reliability(802.1CB)、Front-haul network profile(802.1CM)である。

また、新製品はIEC52439-3 C4のHSR(High availability Seamless Redundancy)及びIEC 62439-3 C5のPRP(Parallel Redundancy Protocol)にも対応する。対応可能なI/Oリンク速度は100M/1G/2.5G/5G/10G/25G/40G/50Gビット/秒と幅広い。

BCN53570ファミリーはCPUコアの「ARM Cortex-A9」と「ARM Cortex-R5」を集積する。最大8つのCoS(Class-of-Services)キューをポートごとに管理可能である。新製品を利用すれば、25G/40G/50Gビット/秒のアップリンクが可能で、24~48ポートの2.5G/10Gビット/秒のSMB/SMEスタッキング可能なスイッチを容易に構成できるという。

新製品は28nm CMOSプロセスで製造され、パッケージ寸法は31mm×31mm。出荷開始時期及び価格に関しては未公表。