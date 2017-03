学生による自動車安全技術デザイン大会、東京都市大学が最優秀賞

[画像のクリックで拡大表示] 東京敏大学の発表 [画像のクリックで拡大表示]

2017年3月6日、国土交通省が主催し自動車技術会が日本事務局を担当する「学生安全技術デザインコンペティション2017」(Student Safety Technology Design Competition:SSTDC)の日本大会が都内で開催された。

同大会は、各国政府の道路交通政策担当者や自動車メーカー、大学などが集い、2年に1度開催される自動車安全に関するESV国際会議(International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicle)に合わせたもの。。

SSTDCは2005年から開催されており、大学・大学院の学生チームが独自に考案した安全問題解決のための技術案を発表し、斬新さや発展性、実用性などを競う。発表はスケールモデルを用いて行われるため、アイデアのみならず技術的な裏付けや充分な検証が要求される。国際大会への出場チームを決定する今回の日本大会では、5チームが参加した。

前回優勝の東京都市大学のTeam PAPA(Protection Against Placental Abruption)はその研究テーマを引き継ぎ、妊婦の衝突時の安全性を検証するために衝突実験用ダミーを用いて拘束装置の有用性を検討した。

「自動車前面衝突時における妊婦乗員の胎盤早期剥離に対する腹部変形の影響とその低減方法の提案」と題した発表では、プレゼンテーションおよび1/5スケールモデルを用いた動作実演が実施された。この結果、同チームは前回に引き続いて最優秀賞を獲得。6月に米国ミシガン州デトロイトで開催予定の国際大会への出場を決めた。

他の参加チーム(決勝に向けて書類選考を通過)の発表テーマも独自性を備えた内容となり、すべてのチームが優秀賞を獲得した。慶應義塾大学のTeam DUCKは、インフラに設置したカメラを用いて走行中の車両内へ映像情報を供給するシステムを提案した。発表タイトルは「インフラ設置カメラにおけるドライバーへの俯瞰映像提示システム」である。

東京大学のTeam Hongoは弧状のレールを座席下部に組み込んで衝突時の乗員頭部の動きを抑える機能を考案した「円弧状レールを用いたむち打被害低減シート」を発表した。また、日本大学のブラウ・ゲファー(青木研)は、GFRP(ガラス強化繊維樹脂)を利用したドアに内蔵可能な衝撃吸収ベルトを開発した「衝撃神の帯(インパクトベルト)」を提案、日本大学のバイオメカニクス研究室は、衝突時の乗員の姿勢変化を考慮した実験用ダミーを設計・検討した「下腹部内臓器の障害評価の腹部ダミーの開発」を披露した。