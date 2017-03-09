ホンダ、ニューヨークショーで新型のPHEVとEVを公開

ホンダの米国法人であるAmerican Honda Motor社は2017年3月8日（現地時間）、新型のプラグインハイブリッド車（PHEV）と電気自動車（EV）を、「2017年ニューヨークオートショー」（一般公開は2017年4月14～23日）で公開すると発表した（図1）。2017年に米国で発売する予定である。

PHEVの「クラリティPlug-In Hybrid」とEVの「同Electric」は、ホンダが2016年3月に日本で発売した燃料電池車（FCV）「クラリティフューエルセル」の兄弟車である（図2）。いずれも、FCVと同じ電動車両用プラットフォームを使用した5人乗りの中型セダンになる。

図2 FCVの「クラリティフューエルセル」 [画像のクリックで拡大表示]

ホンダは現在、2030年に世界で販売する車両の2/3を電動車両にする目標を掲げている。ここで言う電動車両とはハイブリッド車（HEV）、PHEV、EV、FCVである。その一環として、米国で販売する新車の半数以上を2年後に、電動車両にする計画だ（関連記事：ホンダ社長、「米国新車販売の半数以上を電動車両にする」）。今回発表するPHEVとEVなどによって、目標の達成を目指す。