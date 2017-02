InfineonによるCreeのSiCパワー部門買収が破談に

ドイツInfineon Technologies社による、米Cree社のパワーデバイスとRFデバイスの部門「Wolfspeed」の買収が破談となった( Cree社のリリース)。国家安全保障上の問題などから、対米外国投資委員会(CFIUS:Committee on Foreign Investment in the United States)の審査をパスしなかったためである。Wolfspeedは引き続き、Cree社の1部門として事業を継続する。

Wolfspeedの買収は、2016年7月に発表され、Infineonは同年内に買収を完了する見込みとしていた(関連記事)。買収金額は8億5000万米ドルで、全額現金で支払う予定だった。

発表時は、SiCパワーデバイスのガリバーが登場すると、パワーデバイス業界で話題となった。Cree社はSiCパワーデバイスの他、同デバイスやRFデバイス、LEDに向けたSiCウエハーを手掛ける業界の“老舗”である。特にパワーデバイス分野では、高品質なSiC基板を手掛け、高いシェアを持つ。

Infineon社はWolfspeedの買収によって、SiCのウエハー事業に乗り出すとともに、SiCの素子/モジュールのラインアップを拡充する狙いがあった。これにより、SiC分野の「トップになる」(Infineon社)と意気込んでいた(関連記事)。

なお、パワーデバイス業界では長らく、「Cree社のSiCパワーデバイスは米国の軍事兵器に利用されている」と、噂されてきた。今回の買収破談から、その噂の真実味が増したと言える。