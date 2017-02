NECがOracle Cloudを販売、自社SaaSとの連携を順次拡大

NECと日本オラクルは2017年2月14日、NECによる日本オラクルのクラウドサービス再販などの戦略的提携を発表した(プレスリリース)。NECは国内データセンターで日本オラクルの「Oracle Cloud at Customer」を運用し、自社の顧客向けに提供する。

Oracle Cloud at Customerはハードウエア、ソフトウエア、管理機能、サポート、IaaS(Infrastructure as a Service)を月額課金で利用可能とするサービス。オンプレミス環境で稼働するオラクル製品と高い互換性を持つ。NECは日本オラクルからOracle Cloud at Customerを調達し、販売する。同時にOracle Cloud at Customerの一次保守も開始し、顧客のオンプレミス環境から他社クラウドまでを含めた一元的な保守体制を提供する。

NECは自社ブランドのクラウドサービス「NEC Cloud PaaS」で、地方公共団体、医療機関、製造業、流通業などで100種類以上のソリューションをSaaS(Software as a Service、クラウドで稼働するアプリケーション)として提供している。今後はこれらのSaaSとOracle Cloud at Customerを順次連携させていく。

NECでは今回の提携によって、基幹システム分野で実績のあるオラクル製品のユーザーにSaaSをはじめとするNECのクラウドソリューションの利用を促すとともに、IoT(Internet of Things)など「SoE」(Systems of Engagement)と呼ばれる新たなビジネス創造領域において、2020年度までの4年間で1500億円相当の事業創出を目指す。そのために、Oracle Cloudに対応可能なエンジニアを今後3年間で1500人育成するとしている。