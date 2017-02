5GのキラーアプリはVRとAR、クアルコムが技術白書

米Qualcomm社は、2017年2月2日、「Augmented and Virtual Reality: The First Wave of 5G ‘Killer’ Apps(5G初のキラーアプリとなるVR、AR)」と題する技術白書を発表、その概要を自身のブログに掲載した(Qualcomm社のブログ)。

同社は、VRやARアプリケーションを充実させる鍵が、下記3点のネットワーク機能、性能の実現にあると説明する。

1.大容量化したモバイルブロードバンド

2.常に安定したユーザーエクスペリエンスを実現する高速データ通信

3.低遅延性

今回の白書は、その上で、同社が米ABI Researchの協力を得て、なぜAR、VRに5Gが必要か、次世代AR、VRのエクスペリエンス実現に向けて5Gに課せられる要求仕様は何かを調査し、まとめたものだという。具体的には、下記4つの例を挙げて、5Gと既存機能の改善による新しいユーザーエクスペリエンスの実現を比較している。

1. AR、VRによる車載映像ストリーミング:半自動、あるいは、全自動運転車により、AR、VRのコンテンツを楽しむ時間は増えるが、快適な無線ストリーミングを実現するモビリティや容量確保が必要となる。大量のアンテナを使うMIMO技術と、5G NRによるマルチコネクティビティ(単独ユーザーが同時に複数の基地局からのデータを受信可能)により、安定提供が可能となる。

2. イベント会場でのソーシャルメディアによるデータの共有:込み合ったスタジアムなどでは、ただでさえネットワークに負荷がかかる。観客が一斉にデータを送信すると1平方キロ当たり10Tビット/秒のオーダーの容量が必要となる。この問題を解決するため、アンテナの増設に加えて、ミリ波などの高周波数帯を含む、新しい周波数帯の利用が有効となる。

3. 次世代6DoF(6 degrees of freedom、6自由度)動画: 6自由度動画のような新フォーマットで動作する次世代コンテンツは、個々のデータ消費量が200Mビット/秒から1Gビット/秒にもなり、さらに移動通信ネットワークに負荷をかけることになる。

4.リモートやタッチコントロールによるインターネット利用:リモートコントロールやタッチコントロールによる制御には10ミリ秒内の遅延性を必要とするが、5G NRにより、1ミリ秒に至る低遅延性が可能になる。

この白書は、「Qualcomm社のブログ」からダウンロードできる。