三菱電機、1台で動作帯域600MHzをカバーする電力増幅器

三菱電機は、次世代移動通信システムの基地局向けに、電力増幅器「超広帯域GaN(窒化ガリウム)ドハティ増幅器」を開発した(ニュースリリース)。3GHz以上の複数周波数帯で、最大動作帯域600MHzを1台でカバーする「世界初」の製品だという。

今回の製品は、周波数補償回路を従来型のドハティ増幅器に適用し、1台あたりの動作帯域を従来比3倍の600MHzまで拡大した。動作帯域が拡大することにより、1台で複数の周波数帯をカバーできるようになるため、基地局の小型化が可能になる。また、GaNデバイスには、高いドレイン効率が特徴とする同社のGaN HEMT「MGFS39G38L2」(関連記事)を採用した。動作帯域600MHz時の周波数3.0GHz~3.6GHzにおいて、世界最高のドレイン効率45.9%以上を達成したという。

三菱電機は、2017年度以降、出力電力や周波数が異なる次世代移動通信システム向け増幅器に、今回の製品を展開する。なお、開発成果に関する詳細は、2017年1月15日から18日まで米国アリゾナ州のフェニックスで開催される国際会議「Topical Conference on RF/Microwave Power Amplifiers for Wireless and Radio Applications(PAWR 2017)」で発表される。