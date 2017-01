Fordがメキシコ新工場建設を中止、トランプ次期大統領の意向か

米Ford Motor社は2017年1月3日、メキシコのSan Luis Potosiに新工場を建設する計画を中止すると発表した。同社は2016年4月に、16億ドルを投資して2018年に稼働する小型車の生産工場を建設する計画を発表していた。しかし、同社は収益性を改善するため、次期「Focus」はメキシコのHermosilloにある既存工場で生産するとし、新工場の建設を取り止めた。

一方、米国のミシガン州のFlat Rock工場を拡張し、「製造技術革新センター(Manufacturing and Innovation Center)」を創設することも発表した。メキシコの新工場に投資するはずだった16億ドルの中から、今後4年間で7億ドルを投資する。Flat Rock工場は、700人を新規雇用し、拡張により電動車や自動運転車などハイテク車両の生産を手掛ける。

米国では、トランプ次期大統領がメーカーに対して米国外に工場を設けることを批判しており、今回のFord社の決定も次期大統領の意向を受けたものと見られる。今回のFord社の発表を受けてトランプ次期大統領はツイッターで「Instead of driving jobs and wealth away, AMERICA will become the world's great magnet for INNOVATION & JOB CREATION.(米国は雇用と富を海外に流出させる代わりに、世界中の技術革新と雇用創造を引き寄せる巨大な磁石になるだろう)」と述べている。