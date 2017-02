トレックス・セミコンダクターは、第2世代の「HiSAT-COT(High Speed Circuit Architecture for Transient with Constant On Time)」制御方式を採用した降圧型DC-DCコンバーターIC「X9273シリーズ」を発売した。HiSAT-COT制御方式は、DC-DCコンバーター回路の出力電圧を安定化させるフィードバックループ制御方式の1つで、一般的なCOT制御方式に同社独自の工夫を盛り込んだものである。今回同社は、この第1世代の方式に対して、さらに新しい改良を加えた第2世代のHiSAT制御方式の開発に成功した。