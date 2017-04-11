モバイル第5世代、商用化が2019年に前倒しへ

モバイル業界の祭典「Mobile World Congress 2017」が2017年2月27日～3月2日にスペイン・バルセロナで開催された。今年の目玉は、仕様作りが着々と進む第5世代移動通信システム（5G）。技術的には完成する一方、独自仕様と標準仕様の政治的な綱引きが、表面化した。展示では、5Gサービス開始後の新市場を見据えた製品やサービスが登場した。

（本記事は「日経エレクトロニクス」2017年5月号の「5G商用化が2019年に前倒しへ、仮想化技術の活用にも注目」の前編です）