Googleがホンダと提携、自動運転の事業化なるか

「A new way forward in mobility(モビリティーの新しい手段)」―。そんな意味を込めて立ち上がったのが米Waymo社だ。前身は米Google社の自動運転プロジェクト。同社の親会社である米Alphabet社は2016年12月13日、自動運転技術を商用化する子会社としてWaymo社を設立したと発表した。