《日経Robo》高齢者を助ける「スマート衣服」、米DARPAの兵士用パワードスーツが起源

図1 Rich Mahoney(リッチ・マホーニー)氏

米Superflex社 共同創業者兼CEO。米SRI International社ロボティクス・グループのエグゼクティブ・ディレクターを経て、2016年から現職。SRI社に加わる前は、医療機器開発の米Motorika社、電子機器開発の米Applied Resources社に在籍した。米University of DelawareのRobotics Laboratory of the Applied Science and Engineering Labs共同ディレクターの経歴も持つ。米Drexel Universityで学び、英University of Cambridgeで博士号を取得。