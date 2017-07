歩数に応じて給食を寄付できる「FiNCウォーク」始動

「FiNCウォーク」概要 クリックすると拡大した画像が開きます

デジタルヘルスベンチャーのFiNCは、利用者の歩数に応じてケニアの子どもに給食が贈られる企画「FiNCウォーク」を2017年7月12日に始動した。同社が提供するパーソナルトレーナーAIアプリ「FiNC」をインストールしたスマートフォンを持って歩くだけで参加することができる。同日に都内で開催された発表会に登壇した同社 代表取締役社長の溝口勇児氏は、「20万食の給食を届けることが目標」と意気込んだ。実施期間は2017年9月12日までの2カ月間。

FiNC 代表取締役社長の溝口勇児氏

飢餓や栄養失調で苦しむ開発途上国の子ども達を救い、先進国に住む人々を健康にする目的で発足したプロジェクト「Health for Tomorrow」の第1弾となる企画である。同プロジェクトは、サッカー日本代表でドイツ1部リーグ ボルシア・ドルトムント所属の香川真司選手と水泳で五輪金メダルを獲得した北島康介氏、FiNCの溝口氏、NPO法人 TABLE FOR TWO International(TFT)代表の小暮真久氏が立ち上げた (関連記事)

FiNCウォークの参加者は、1日当たり5000歩歩くと、6社の協賛企業から特典を受けることもできる。特典が受けられるのは以下の6店舗。

・吉野家が運営する牛丼チェーン店「吉野家」

・ミニット・アジア・パシフィックが運営する靴の修理・合鍵作成の「MISTER MINIT」

・カーブスジャパンが運営するフィットネスクラブ「カーブス」

・メディロムが運営するマッサージ店「Re・Ra・Ku」

・コンヴァノが運営するネイルサロン「ファストネイル」

・ピープルズインクが運営するカフェ「WIRED CAFE」

吉野家 代表取締役社長の河村泰貴氏

発表会には、協賛企業の1社である吉野家 代表取締役社長の河村泰貴氏が登壇。FiNCウォークに参画する狙いについて次のように述べた。「FiNCウォークに参加する健康への意識が高い人は、今後吉野家が狙いたいと考えている顧客層。新しい層に向けてサービスを届けるきっかけにしたい」(同氏)。同社はこれまで野菜を中心とした「べジ丼」を始め、健康を意識したメニューを提供してきた。FiNCウォークの特典として「生野菜サラダ」を無料で提供することで、顧客層を厚くしたい考えだ。

このほか、1日当たりの歩数などの設定目標を達成することでスタンプを獲得するスタンプラリーや、テーマに応じた写真を投稿するスナップコンテストなどの企画もアプリ内で実施する。FiNCウォークのスペシャルサポーターとしてHealth for Tomorrow発起人の香川選手と北島氏、モデルのマギー氏が名乗りを挙げた。アプリ内で3人と歩数を競ったり、日ごろ行っているトレーニング方法を学んだりすることもできる。