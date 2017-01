パナがVR用HMDを試作、視野角220度と広い

試作したHMD [画像のクリックで拡大表示] 視野角は220度と広い [画像のクリックで拡大表示] 側頭部にある固定部品 [画像のクリックで拡大表示] 側頭部にある固定部品を開いたところ [画像のクリックで拡大表示]

パナソニックは、視野角が220度と広いVR(Virtual Reality)用ヘッドマウントディスプレー(HMD)を試作し、「CES 2017」でデモした。一般的なVR用HMDの場合はおよそ100~110度である。視野角を広げることで、より高い臨場感が得られるという。B to B、あるいはB to B to Cでのビジネスを想定している。2017年中のサンプル提供を目標にする。

今回視野角を広げるために、2つの工夫を盛り込んだ。第1に、専用の接眼レンズを開発した。「デジタルカメラ用レンズの設計経験を生かした」(説明員)と胸を張る。

もう1つの工夫は、表示部を増やしたこと。左右の目にそれぞれ、前方と側頭部の2カ所に映像を表示するようにした。そのため、合計4枚の接眼レンズと、4枚の液晶パネルを搭載する。1枚あたりの大きさはおよそ3.5型で、画素数は1600×1440である。重さはおよそ590gとする。

外部から人の声も聞こえるように、骨伝導方式のヘッドホンを搭載する。側頭部の固定部品に、かつてパナソニック製の折り畳み型携帯電話機に使われたヒンジ部品を基にしたものを搭載している。