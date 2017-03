ドイツBMW社は、新型セダン「5シリーズ」にステーションワゴン仕様の「Touring」を追加した。セダンでは530Lだった荷室容量を、570Lまで増やした。後部座席を畳めば、1700Lまで拡張できる。

図1 「5シリーズ」に追加されたステーションワゴン仕様の「Touring」 [画像のクリックで拡大表示]

図2 リアビュー [画像のクリックで拡大表示] 図3 サイドビュー [画像のクリックで拡大表示]

図4 荷室 [画像のクリックで拡大表示]

「ジュネーブモーターショー2017」で車両を披露した(図1〜4)。BMW社Member of the Board of Managementで販売を担当するIan Robertson氏によれば、5シリーズのTouringは「2017年6月に販売を開始する」という。

車両寸法は全長4943×全幅1868×全高1498mmで、セダンに比べて全高だけ19mm高くなった。車両質量はガソリンエンジンの「530i Touring」で1715kgであり、同じ仕様のセダンに比べて100kg重い。