Daimler、20年までに「smart」をすべてEVに、北米・欧州で

ドイツDaimler社は、小型乗用車ブランド「smart」を電気自動車に切り替えていく方針を発表した。現在はガソリン車が中心のsmartブランドの車両を、「2020年までに北米と欧州で発売する車両をすべてEVにする」(同社Chairman of the Board of ManagementのDieter Zetsche氏)計画だ。

「IAA2017(フランクフルトモーターショー2017)」(2017年9月12~24日)で発表した。現在はフランスRenault社がsmartに搭載するガソリンエンジンを供給している。smartのEV化によって、Renault社との関係が変わりそうだ。

Daimler社はsmartのEV化戦略と併せて、自動運転時代を見据えたsmartのEVコンセプト「vision EQ fortwo」を発表した。カーシェアリングに使うことを見据えた完全自動運転車である(関連記事)。車両寸法は全長2699×全幅1720×1535mmで、リチウムイオン電池の容量は30kWhである。