Daimler社の小型EVコンセプト「EQA」、4輪駆動で差異化

ドイツDaimler社は、小型電気自動車(EV)のコンセプト「EQA」を発表した。小型車でありながらコストをかけて、前後に一つずつ駆動モーターを搭載する4輪駆動方式を採用した。動力性能を高めて、競合他社が続々と投入し、激戦区となりそうな小型EV市場で差異化を図る。

「IAA2017(フランクフルトモーターショー2017)」(2017年9月12~24日)で発表した。航続距離が短くなりがちなEVは小型車に向くとされ、今後各社が小型EVを投入する計画。

出力は200kW超、トルクは500N・m超に達する。加速性能は高く、停止から100km/hに達するまでの時間は5秒と短い。「sport」と「sport plus」の二つの走行モードを用意する予定。前後の駆動力配分の制御を変えるなどして、二つの走行モードの違いを実現する考え。

車両寸法は全長4285×全幅1810×全高1428 mmで、ホイールベースは2729mm。リチウムイオン電池を搭載し、EV航続距離は約400kmに達する。電池容量は60kWh超にする。

EQAは、中国市場を意識した車両だ。発表したHubertus Troska氏(Daimler社Member of the Board of Management)は、中国事業を担当する。中国政府は一定比率のEVの販売をメーカーに義務付けるNEV(New Energy Vehicle)規制を導入する見込みで、EVの普及に力を注いでいる。

Daimler社は、2022年までにMercedes-BenzブランドのEVを10車種以上発売する計画を発表している。EQAはその1車種になる。なおEQは、2016年に発表したEVの新ブランド。2019年にEQブランドで第1弾となる中型EV「EQC」を量産する計画である。