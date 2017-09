BMWがTesla対抗EV、航続距離600kmで200km/h

ドイツBMW社は2017年9月12日、電気自動車(EV)のコンセプト「i Vision Dynamics」を発表した。4人乗りのクーペで、EV航続距離は600km、最高車速は200km/hに達する。停止から100km/hに達するまでの時間は4秒と短い。仕様や外観などを見ると、米Tesla社のEV「Model S」を意識した車両と言える。

「IAA2017(フランクフルトモーターショー2017)」(2017年9月12~24日)で発表した。BMW社は、2025年までにEVやプラグインハイブリッド車などの電動車両を25車種投入する計画を発表済み。そのうち12車種をEVにする予定である。今回発表したコンセプト車は、12車種のEVの一つになると考えられる。

コンセプト車は、「i3とi8の間を想定した電動車両」(BMW社Chairman of the Board of ManagementのHarald Kruger氏)。小型EVのi3と大型の高性能PHEV(プラグインハイブリッド車)であるi8の間に位置する中型の高性能EVになる。「発売時期は未定」(BMW社)だが、2020年前半になりそうだ。

EVの開発で注目を集めるのは航続距離を長くすることだが、高速化も難しい課題の一つだ。ドイツのアウトバーンのように200km/h以上で走ると、電池の発熱が大きくなるなどして、航続距離が著しく短くなりかねない。BMW社は、「現行品の2世代後となるリチウムイオン電池で、200km/hで巡航できる性能に達する」(BMW社Head of Product Management BMW i, E-MobilityのDirk Arnold氏)と見る。電池セルは大体、2~3年で次世代に移る。つまり今から約5年後に、600kmという長い航続距離性能と200km/hの超高速性能を両立する電池が実用化するわけだ。