SCREEN、FOPLP対応の直接描画露光装置を性能向上

SCREENセミコンダクターソリューションズは、FOPLP(Fan Out Panel Level Package)などの量産に向けたレーザー直接描画露光装置「DW-6000」を発売した(ニュースリリース)。最小線幅5μm換算(基板サイズ500mm×500mm)で1時間当たり70枚と業界最高水準のスループットを実現したとする。「JPCA Show 2017」(2017年6月7日~9日、東京ビッグサイト)にてパネル展示を行った。

2017年1月に発売した「DW-3000 for PLP」を改良。高出力の355nmYAGレーザーと4台の描画ヘッドを組み合わせて、露光ピッチを狭くするなどの工夫により、DW-3000 for PLP(スループットは同条件で1時間当たり60枚)からさらに生産性を高めた。独自の「iGLV(integrated Grating Light Valve)光学エンジン」を搭載した描画ヘッドと、レーザー制御技術により、解像力2μmの超高精度露光を実現。さらに、Fan-Out化で課題となる半導体チップ再配置時の位置ずれを読み込んで、露光データを自動補正する「Die-by-Dieアライメント」機能といったDW-3000 for PLPの基本機能は受け継ぐ。対応するパネルの大きさは最大620mm×650mm。

FOPLPは最近注目を集めているFOWLP(Fan-Out Wafer Level Package)と同様に、半導体チップの外側に微細配線を形成して複数チップパッケージなどの実装密度を高める技術。FOWLPがウエハー状で製造するのに対し、パネル状の支持体を使って製造する。パッケージ基板が不要で、薄型化、低コスト化、多ピン化に対応する技術として注目されている。レーザー直接描画露光は半導体基板などの上に塗布したレジストに直接レーザビームで描画して回路パターンを形成する技術。