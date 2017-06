スマホののぞき見防止と広視野角を両立

1. はじめに

ディスプレー分野で世界最大の学会「SID(Society for Information Display)」(米国ロサンゼルス、2017年5月21日~26日)で筆者が興味を持った発表を紹介するシリーズ。第4回は、NLTテクノロジーが発表した視野角制御デバイスについて報告する。この論文(K.Siota, et al., “Viewing-angle-switching device based on array of optical micro-rod incorporated with electrophoretic material systems”)はDistinguished Paperに選ばれた。また、Expanded Distinguished PaperとしてJournal of the SID 25/2 pp.76-82 (2017)に掲載されている。

同社は、広視野角と狭視野角の2つの状態を電気的に切り替えられる視野角制御デバイスを開発した。このデバイスは、光学マイクロロッドのアレイで形成された光伝達部分と、電気泳動材料を用いた遮蔽/透過モード切り替え部分で構成される。狭視野角から広視野角までの応答時間は、20Vの印加電圧で1秒である。

2. 視野角スイッチングデバイスの現状と課題

広視野角TFT液晶パネルは、テレビやパソコン、携帯電話機などの電子情報機器の市場拡大に貢献してきた。一方、のぞき見を防止してプライバシーを確保したい用途に向けて、電子情報機器に取り付ける視野角を制御するためのフィルムが実用化されている。例えば、ノートパソコンを公共の場で使用する場合、飛行機内のキャビンエンターテイメントを見る場合、現金自動預け払い機(ATM)を利用する場合に使われている。

こうした従来の機器では、ユーザーと機器の位置関係は一定であることが多かった。従って、のぞき見防止用の視野角制御フィルムも一定方向の視野角を制限すればよかった。多くの場合、ユーザーは機器のディスプレーを正面から見るため、ユーザーの左右からの視線を妨げられれば十分だった(図1)。

図1 通常の視野角制御フィルム技術 (NLTテクノロジーの資料) [画像のクリックで拡大表示]

しかし、スマートフォンやタブレット端末などの“スマートデバイス”の登場・普及によって、電子情報機器の使用環境が大きく変化している。ユーザーはディスプレーを様々な方向から見るようになった。従って、視野角制御フィルムには、ユーザーの左右からの視線だけでなく、様々な方向からも視線を妨げることが求められている。

そこでNLTテクノロジーは、光マイクロロッドのアレイを利用したスマートデバイスのための視野角制御デバイスを開発した。フィルムを機器のディスプレーに取り付けたまま、様々な方向からののぞき見を防いだり、それとは逆に他の人と一緒に映像を見たりすることができる。

発表では、電気泳動材料を組み込んだ光マイクロロッドのアレイに基づく視野角制御デバイスを開発し、性能を評価したことを報告した。