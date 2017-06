フレキシブルデバイス上にLTPS、レーザーで実現可能に

1. はじめに

ディスプレー分野で世界最大の学会「SID(Society for Information Display)」(米国ロサンゼルス、2017年5月21日~26日)で筆者が興味を持った発表を紹介するシリーズ。第3回は、ギガフォトンと九州大学のグループが発表した、フレキシブルデバイスの製造プロセス技術の論文について報告する(K.Suwa, et al., “Characterization of Si thin films doped by wet-chemical laser processing”)。

同グループが開発したのは、ウエットケミカルレーザー加工を用いた、Si薄膜へのドーピング技術である。この方法を用いると、フレキシブルデバイスの作製温度の低温化とイオン注入とドーパントの活性化の3つを同時に行うことができる。レーザードーピング後のSi薄膜のキャリア移動度は74cm2/Vs、キャリア濃度は5.5×1017cm-3、抵抗率は0.15Ω・cmであった。

2. LTPS製造プロセスの課題

低温多結晶Si(LTPS)は、アモルファスSi(a-Si)よりも高い移動度を持ち、またCMOS(相補型金属酸化膜半導体デバイス)の製造プロセスに使用できるため、TFTの高性能チャネル材料として使用されている(図1)。現在、LTPSの量産プロセスにはエキシマレーザーアニール(ELA)が用いられている。LTPS TFTを用いたドライバー内蔵液晶パネルは、モバイル機器向けに既に実用化されている。

図1 LTPSプロセスの低温化 (ギガフォトンの資料) [画像のクリックで拡大表示]

近年、フレキシブル基板上にLTPS TFTを作製するための研究が盛んになっている。プラスチック基板上にLTPS TFTを作製するためには、最高プロセス温度は200℃以下でなければならない。しかし、イオン注入後のドーパント活性化温度は400℃以上にする必要がある。発表では、イオン注入とドーパント活性化にウエットケミカルレーザー加工を用いたSi薄膜の特性評価について報告された。