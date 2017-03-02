ZTE、5G対応ネットワークの構築支援ソリューション

中国ZTE社は2017年2月28日、事業者の5G対応ネットワーク構築時間短縮を支援する5Gソリューションを、2018年第3四半期から商用前サービス開始すると発表した（ニュースリリース）。

同社は「Mobile World Congress 2017」（MWC 2017、スペイン・バルセロナ、2017年2月27日～3月2日）にて、3GPPの5G New Radio（NR）仕様に基づく、ミリ波、および、6GHz未満周波数帯対応の基地局を発表。この基地局はmassive MIMO、ビームトラッキング、ビームフォーミングなどの5G基幹技術を使用し、5G商用化に向けた試験サービス需要に応えるものになっているという。

同社は2016年にミリ波と6GHz未満の周波数帯での5G基幹技術検証を完了し、中国国内の5Gテスト第一フェーズにも合格。現在は、5Gソリューション全体の実証確認と研究開発を行っている。既存の4G LTEインフラ上での5Gネットワーク速度や遅延速度の確認などは可能になっており、世界30か国の40以上のネットワークで使用されているという。

また、同社はMWC 2017にて、5G対応の新シリーズ製品も発表。こちらは2019年第1四半期に商用5Gネットワークで提供開始予定だという。