台湾アドバンテックら、産業向け組み込みLinuxの推進アライアンス

台湾Advantech社は、産業向け組み込みLinuxとAndroidを推進する「Embedded Linux＆Android Alliance（ELAA）」の設立を発表した（ニュースリリース）。創立メンバーは、Advantech社のほか、台湾AIMobile社、中国ArcherMind Technology社、イギリスCanonical社、リネオソリューションズ（本社：長野県塩尻市）、台湾Retronix Technology社、ドイツRTSoft社、米Timesys社、中国ThunderSoft社、フランスWitekio社の計10社。

プレス発表会の様子 （写真：ELAA） [画像のクリックで拡大表示]

今回設立したELAAは、産業用の組み込みアプリケーションや、IoT（Internet of Things）アプリケーション向けに、統一されたアーキテクチャーによる標準ボードの採用を推進する。ELAA会員は、「Unified hardware & BSP」、「Carrier board, peripherals, tailor-made hardware services」、「Software solution & service」として各々役割を担い、開発の期間短縮やリスクの縮小、周辺機器の互換性向上などを顧客にもたらすことで、市場拡大を目指す。

ELAAの概要 （図：ELAA） [画像のクリックで拡大表示]

ELAAは、ドイツ・ニュルンベルクで開催中の組み込み関連の国際展示会「Embedded World 2017」においてNXPプラットフォームを発表するほか、2017年下期にはSoCソリューションを立ち上げる。参加パートナーも、今後さらに増える予定だという。